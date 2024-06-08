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شوبير: كولر جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات

محمد ثابت
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 9:15 ص | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 9:15 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تجديد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تعاقده مع المارد الأحمر لمدة 3 سنوات.

قال شوبير في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" كولر جدد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم، منهم الموسم الحالي، ويتبقى له نصف موسم وموسمين إضافيين، قولا واحدا".

أضاف شوبير:" الزمالك حتى هذه اللحظة قصة رفع إيقاف القيد غير مضمونة، وبالتالي مجلس إدارة نادي الزمالك يبحث أولا حل الأزمة، ثم بعد ذلك يبدأ التفاوض مع لاعبين".

ونجح كولر منذ توليه المسئولية الفنية لفريق الأهلي في 2022 إلى قيادة المارد الأحمر للتتويج بـ 8 بطولات حتى الآن.


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