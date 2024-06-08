كولومبيا تدين هجوم إسرائيل على مدرسة تابعة للأونروا

أدانت كولومبيا الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وعبّر وزير الخارجية الكولومبي، لويس جيلبرتو موريللو، خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة، عن استنكاره للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المدرسة التي لجأ إليها الفلسطينيون النازحون في مخيم النصيرات بوسط غزة، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال موريللو: "ندين مرة أخرى هذا الهجوم الذي نفذته حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، لأن ما فعلته يظهر لنا أن ما يحدث هناك هو إبادة جماعية وأنه لا يتم حماية المدنيين، وهو ما تتحدث عنه كولومبيا منذ البداية".

وأشار موريللو إلى عدم امتثال إسرائيل للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، مشددا على أن الطلب الأساسي هو حل الدولتين.

ويوم الخميس، قصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي 6 آلاف نازح في مخيم النصيرات، ما أسفر عن 40 شهيدا بينهم 14 طفلا و9 نساء، وإصابة 74 نازحا منهم 23 طفلا و18 امرأة، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

والجمعة، طالبت الأونروا بإجراء تحقيقات في كل الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، بما يشمل الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين بغزة.