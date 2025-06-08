الثقافة تنظم احتفالية فنية بمعهد الأورام بسوهاج ضمن احتفالات عيد الأضحى

أقام قصر ثقافة سوهاج احتفالية فنية للأطفال المرضى بمعهد الأورام بسوهاج ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بعيد الأضحى المبارك، وفي إطار فعاليات وزارة الثقافة بهذه المناسبة.

قدمت الاحتفالية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبدأت بعزف السلام الوطني، أعقبه برنامج متنوع من الفقرات الفنية والثقافية، حيث قدمت فاطمة الزهراء رضوان، مسئول الثقافة العامة بالقصر، باقة من الورش الفنية المبهجة للأطفال، منها ورشة للرسم على الوجوه، إلى جانب ورش حكي بعنوان "عيد الأضحى المبارك"، هدفت إلى ترسيخ المعاني الروحية والقيم الأخلاقية المرتبطة بالمناسبة، من خلال سرد مبسط لقصة الفداء، والتأكيد على مفاهيم الرحمة، والعطاء، والتكافل.

وشهدت الفعالية ورشة تنمية بشرية وتعديل سلوك بعنوان "خليك واثق في نفسك" أكدت خلالها مسئول النشاط أهمية تعزيز الثقة بالنفس وتنمية الوعي الذاتي للأطفال من خلال أنشطة تفاعلية تبني السلوك الإيجابي وتنمي مهاراتهم الشخصية. وقدم عرض لمسرح العرائس تناول قصة "أضحية العيد".

كما تضمنت مشاركة مميزة لطفلتين من فلسطين بأداء أغنيتين هما "دخيلك يا طبيب" و"أبتاه لا تبك"، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد من بينها: "قيدوا البخور"، "المسك فاح"، "رقوة نبينا المصطفى"، و"يا رايحين للنبي الغالي".

وتفاعل الأطفال مع عدد من الألعاب الترفيهية والفقرات الاستعراضية، التي شملت مواهب شعرية وتمثيلية وغنائية، بأغان محببة للأطفال مثل: "العيد فرحة"، "أهلا أهلا بالعيد"، "العيد أهو جه"، "يا ليلة العيد أنستينا"، "أتدري للفرحة كم صوت"، و"صاحبي يا جدع".

واختتمت الاحتفالية بتنظيم مسابقات ثقافية متنوعة، طرحت خلالها أسئلة تفاعلية، وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية، وقد شارك في الاحتفالية عدد من الأطفال الموهوبين.

نفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة سوهاج بإدارة أحمد فتحي، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وجاءت ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى المبارك، يتضمن حفلات موسيقى عربية وفنون شعبية، وعروض مسرحية تقدم بالمجان للجمهور على مدار أيام العيد، بالإضافة إلى المسابقات الترفيهية والثقافية والأنشطة المخصصة للأطفال، والأفلام الجديدة من أفلام موسم العيد والمقدمة بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة. والفعاليات المنفذة ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة.