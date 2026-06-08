لاتفيا: طائرات الناتو أسقطت طائرة مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي اللاتفي

أفادت القوات المسلحة في لاتفيا، اليوم الاثنين، بأن الطائرات المقاتلة التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أسقطت طائرة مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي اللاتفي.

وأوضحت القوات المسلحة أن الطائرة المسيّرة أجنبية، وأن المطاف انتهى بها داخل المجال الجوي اللاتفي نتيجة "حرب كهرومغناطيسية روسية".

ولم تتوفر بصورة أولية أي تفاصيل إضافية بشأن مصدر الطائرة، أو نوعها.

وكان قد تم تحذير سكان عدة مناطق تقع في شرق البلاد، من تهديد محتمل للمجال الجوي. كما طُلب من السكان في منطقتين الاحتماء في أماكن آمنة.

وتم رفع حالة الإنذار من الغارات الجوية مجددا، بعد إسقاط الطائرة المسيّرة.

وتشهد لاتفيا - العضو في حلف الناتو وفي الاتحاد الأوروبي، والتي تقع على الحدود مع روسيا وبيلاروس - ارتفاعا في عدد حوادث الطائرات المسيّرة خلال الأشهر الأخيرة.

وحتى الآن، لم تُسفر تلك الحوادث عن وقوع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح. إلا أن هذه الحوادث أدت إلى أزمة سياسية في لاتفيا وأدت إلى تغيير الحكومة.