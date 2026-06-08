 بيرو.. فوجيموري تتصدر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيرو.. فوجيموري تتصدر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل

بوينس أيريس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 12:06 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 12:06 م

أظهرت النتائج الأولية، تقدم المرشحة المحافظة اليمينية كيكو فوجيموري بفارق ضئيل في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في بيرو، يليها المرشح اليساري روبرتو سانشيز.

وقالت لجنة الانتخابات، إن فوجيمور ابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، حصلت على 53% مقابل حصول سانشيز على 47%، بعد فرز أكثر من 45% من الأصوات عقب انتخابات أمس الأحد.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد المنصب في 28 يوليو.

وأجريت جولة الإعادة بعدما لم يحصل أي من المرشحين الـ35 الذين خاضوا الجولة الأولى في أبريل على الأغلبية الضرورية.

وتمثل ابنة الرئيس الأسبق -المدان بانتهاكات حقوقية- حزب "القوة الشعبية" المحافظ، وتتنافس على أعلى منصب في البلاد للمرة الرابعة.

وفي المقابل، يمثل سانشيز -وهو وزير سابق في حكومة الرئيس المسجون بيدرو كاستيلو- تحالف "متحدون من أجل بيرو".

وقبل يومين فقط من جولة الإعادة، أُعيد فتح قضية ضده تتعلق بتمويل غير قانوني للحزب قبل ست سنوات.

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