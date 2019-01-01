زياش ينفي شائعات اعتزاله اللعب دوليا

نفى حكيم زياش نجم المنتخب المغربي وأياكس أمستردام الهولندي، التقارير المغربية التي ظهرت اليوم الإثنين حول اعتزاله اللعب دوليًا بعد خروج أسود الأطلس من كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.

وكتب زياش عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» : "لا يمر يوم بالنسبة لهم إذا لم يخلقوا قصة، والآن في طريقهم لخلق واحدة أخرى".

وأضاف: "في المرة المقبلة إذا كنت ترغب في الحديث عن شيء ما، تحدث عن شيء حقيقي وليست أكاذيب". رافقا بذلك صورة وزير الشباب والرياضة المغربي.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية قد أكدت أن زياش قرر الاعتزال دوليًا وذلك فور وصوله إلى هولندا للانضمام إلى أياكس.

وأضافت أن قرار زياش جاء بعد الهجوم الشديد عليه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إهدراه ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع أمام بنين.

وكان زياش قد أهدر ركلة جزاء أمام بنين في الدقيقة 94، وكانت النتيجة تشير حينها إلى تعادل الفريقين (1-1) قبل أن يخوض الفريقان الأشواط الإضافية وركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لبنين وودع المنتخب المغربي البطولة الإفريقية مبكرًا.