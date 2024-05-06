 مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية - بوابة الشروق
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مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 12:27 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 12:27 م

أعلنت السلطات الروسية، مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية.

وقال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تليجرام، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إن 35 شخصا آخرين أصيبوا بجروح عندما استهدفت القوات الأوكرانية 3 سيارات قرب قرية بيريوزوفكا.

وذكرت التقارير، أن سيارتين كانتا تنقلان عمالا، رغم عدم توفر مزيد من التفاصيل حول أرباب عملهم.

ونشر جلادكوف صورة تظهر حافلة تعرضت لأضرار بالغة.

وتهاجم أوكرانيا بشكل متقطع مستودعات الأسلحة والبنية التحتية للنقل في المناطق الحدودية الروسية خلال الصراع الذي بدأته موسكو قبل أكثر من عامين.

ومع ذلك، فإن عدد الضحايا الذين أوقعتهم كييف أقل بكثير من خسائرهم منذ بدء الحرب.

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