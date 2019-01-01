في الوقت الذي يدفع فيه البعض أموالاً طائلة من أجل اقتناء بيت على جزيرة جميلة، تقدم جزيرة يونانية حزمة من العروض التي يصعب مقاومتها من أجل العيش فيها. الجزيرة تأمل أن تنجح في إقناع السكان الجدد بالانتقال إليها قريباً.

لطالما شكل العيش فوق جزيرة ساحرة "حلما" بالنسبة لعدد كبير من الناس في أرجاء متفرقة حول العالم، حيث لا تفارق صورة المياه الصافية والرمال الذهبية، فضلاً عن الابتعاد عن ضجيج المدن بال هؤلاء الناس.

ويبدو أن "حلم" العيش في هذا المكان الجميل للغاية قد يصبح حقيقة في وقت قريب للغاية، بل ومع إمكانية الحصول على امتيازات لا حصر لها، فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جزيرة "أنتيكيثيرا" اليونانية ستدفع شهرياً حوالي 500 يورو، من أجل إقناع الناس بالعيش فيها. وأضاف أن الجزيرة تأمل من خلال هذه الخطوة رفع النقص الكبير في عدد السكان، الذي تُعاني منه.

وتابع نفس المصدر أن امتيازات العيش على جزيرة "أنتيكيثيرا" لن تتوقف عند هذا الحد، إذ ستمنح هذه الجزيرة اليونانية إلى سكانها الجدد قطعة أرض مجانية، وكذلك الكثير من الطعام المجاني. وأردف أن المسؤولين على الجزيرة يفضلون قدوم عائلات تتوفر على ثلاثة أطفال على الأقل.

من جهته أوضح موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن الجزيرة في حاجة ماسة إلى سكان جدد، حيث لا يتجاوز عدد الناس هناك حالياً حوالي 20 شخصا. وأردف أن الجزيرة الواقعة بين جزيرة كريت وكيثيرا تتمتع بعدة شواطئ جميلة جداً بالإضافة إلى مواقع أثرية.

وأشار موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه الجزيرة التي تبعد بحوالي 45 دقيقة بالطائرة عن العاصمة آثينا تتوفر على الكهرباء والإنترنت. وأضاف أن ما ينقص جزيرة "أنتيكيثيرا" هو قلة المتاجر وعدم تواجد بنك أو صراف آلي.

ونوه المصدر أن الوظائف المتاحة لسكان الجزيرة الجدد ستكون بالأساس في قطاع البناء وصيد الأسماك. وأضاف أن الأولوية ستعطى لليونانيين من أجل السكن في الجزيرة، بيد أن المجال مفتوح أيضاً أمام باقي الجنسيات.