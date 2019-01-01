الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع مسيرة جنوب الحديدة

أسقطت القوات الحكومية اليمنية اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة في جبهة الساحل الغربي لليمن.

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة مأمون المهجمي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، إن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية فوق مناطق العمليات العسكرية للقوات المشتركة شرق مدينة الدريهمي، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة في قرية "كويع" من قبل قوات الزرانيق التهامية العاملة ضمن القوات المشتركة.

ويستخدم الحوثيون الطائرات المسيرة في شن هجمات إلى جانب مهام الاستطلاع، وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق أنها تستهدف على نحو مستمر المنشآت الحوثية التي تعمل على تطوير وتشغيل الطائرات المسيرة.