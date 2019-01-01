اليونيسيف تعرب عن أسفها للتجاهل الواضح لسلامة الأطفال في هجوم شمال غرب سوريا

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مقتل سبعة أطفال على الأقل في هجمة وقعت أمس على قرية محمبل شمال غربي سوريا، وفق تقارير أفادت بأن معظم القتلى كانوا من النازحين الذين سبق وأن أجبروا على النزوح بسبب موجات العنف السابقة.

ونقلت عن المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، في بيان أصدرته الأحد، إن "هذه الأعمال الفظيعة أدت إلى وقوع المزيد من الإصابات بين الأطفال".

ووصفت المديرة التنفيذية الهجوم بالمروع، مؤكدة أن التجاهل الواضح لسلامة ورفاهية الأطفال، "بان جلياً في هذا الهجوم".

وحثت المديرة التنفيذية بشدة، ودون لبس، جميع أطراف النزاع، ومن يتمتعون بنفوذ عليها، على ضمان حماية الأطفال من العنف المستمر، في شمال غرب سوريا وكافة أنحاء البلاد.