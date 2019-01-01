ضبط 6700 لتر بنزين وسولار قبل بيعها في السوق السوداء في البحيرة

شدد محافظ البحيرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات الغاز؛ للتأكد من التزام اصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها ومنع استغلال المواطنين أو الامتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتفعيلا لتوجيهات اللواء المحافظ واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها بنطاق مدن ومراكز المحافظة (إيتاي البارود-كوم حمادة-بدر-دمنهور) وذلك بالاشتراك والتنسيق مع شرطة التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي أسفرت عن ضبط إحدى محطات وقود قامت بالتصرف في (2700) لتر بنزين و((17500) لتر سولار، ومحطة أخرى دون ترخيص حيث قامت بتجميع (2000) لتر سولار (2000) لتر بنزين لبيعها في السوق السوداء باحدى القرى التابعة لمجلس قرية النبيرة بمركز ومدينة إيتاي البارود، كما تم ضبط ثلاث محطات وقود عدم وجود سجل (21) بترول وتم التحفظ على جميع كميات السولار والبنزين المضبوطات لحين صدور قرار وكيل النائب العام بشأنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع محطات الوقود المخالفة.

تم تحرير عدد 2 محضر المستودعين غاز لعدم إعلانهم عن الأسعار وعدد2 محضر ضد أصحاب مستودعات غاز للغلق، وعدد 4 محاضر عدم إعلان الأسعار و أنشطة تجارية مختلفة بمركز ومدينة كوم حمادة، وتحرير تسعة محاضر ما بين إغلاق مستودعات دون إذن عدد 2 محضر عدم إعلان أسعار على واجهة المستودع وعدد 2 ومحضر لأحد محطات البنزين غير ممسك بسجلات 21 عدد 1 عدم إعلان أسعار لأربعة محطات بمركز ومدينة بدر.