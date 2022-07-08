تحويلات مرورية بالقاهرة تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم بالقاهرة (كورنيش المقطم – محور ياسر رزق) .

وتتطلب الاعمال الغلق الكلى لامتداد شارع صبحى حسين "منزل الـ 70 فدانا" مع إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة بالنسبة للاتجاه القادم من شارع صبحى حسين وميدان الأسمرات يسلك يمينا الطريق المستحدث تجاه منزل كريم بنونة فمناطق الهضبة الوسطى.

وبالنسبة للاتجاه القادم من مناطق الهضبة الوسطى يسلك مطلع كريم بنونة فيميناً الطريق المستحدث تجاه مناطق الأسمرات وشارع صبحى حسين.

على أن تكون مدة تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمدة شهر (30 يوماً) إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 8/7/2022 على مدار اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.