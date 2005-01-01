الشرطة اليابانية: المشتبه به اعترف بأنه أراد قتل شينزو آبي لعدم رضائه عنه

قالت الشرطة اليابانية إن المسلح الذي تم إلقاء القبض عليه على خلفية إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اعترف بأنه أراد قتل آبي لأنه "غير راض عنه".

وأفادت الشرطة - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما ويدعى "تيتسويا ياماجامي" ويعيش في مدينة "نارا" الواقعة غربي البلاد، وأنه فرد سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية حيث عمل بها لمدة 3 أعوام حتى عام 2005 تقريبا.

وأشارت (إن إتش كيه) إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي مستجدات بشأن الوضع الصحي لرئيس الوزراء الياباني السابق، الذي تعرض على ما يبدو لإطلاق النار في منطقة الرقبة والصدر، وتم نقله إلى المستشفى ولم تظهر عليه مؤشرات حيوية عقب الهجوم، حسبما أوضحت الشرطة.

وكانت مصادر في الشرطة اليابانية قد قالت في وقت سابق إن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي فقد الوعي بعد إصابته بأعيرة نارية، اليوم الجمعة، خلال إلقاء خطاب في مدينة نارا غربي اليابان، قبل انتخابات مجلس المستشارين. وتم نقل رئيس الوزراء الياباني السابق (67 عاما)، والذي كان أيضا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لفترة طويلة، إلى المستشفى.