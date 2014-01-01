 مقتل 6 مدنيين في قصف مدفعي روسي على مدينة ليمان بأوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 8 يوليه 2023 3:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

مقتل 6 مدنيين في قصف مدفعي روسي على مدينة ليمان بأوكرانيا

وكالات
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 2:42 م

قال بافلو كيريلينكو حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني، إن قصفاً مدفعياً روسياً أسفر عن سقوط ستة مدنيين على الأقل وإصابة خمسة آخرين في مدينة ليمان التابعة للإقليم السبت.

وأضاف كيريلينكو، أن القصف وقع صباح اليوم السبت واستهدف منطقة سكنية في المدينة الصغيرة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال عبر تطبيق تليجرام "تضرر منزل ومتجر. الشرطة تباشر مهامها في الموقع".

ومدينة ليمان مركز لخطوط السكك الحديدية في إقليم دونيتسك بشرق البلاد. وقال الجيش الأوكراني في إفادة يومية إنه صد محاولات القوات الروسية لشن هجوم بالقرب من ليمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك