مقتل 6 مدنيين في قصف مدفعي روسي على مدينة ليمان بأوكرانيا

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قال بافلو كيريلينكو حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني، إن قصفاً مدفعياً روسياً أسفر عن سقوط ستة مدنيين على الأقل وإصابة خمسة آخرين في مدينة ليمان التابعة للإقليم السبت.

وأضاف كيريلينكو، أن القصف وقع صباح اليوم السبت واستهدف منطقة سكنية في المدينة الصغيرة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال عبر تطبيق تليجرام "تضرر منزل ومتجر. الشرطة تباشر مهامها في الموقع".

ومدينة ليمان مركز لخطوط السكك الحديدية في إقليم دونيتسك بشرق البلاد. وقال الجيش الأوكراني في إفادة يومية إنه صد محاولات القوات الروسية لشن هجوم بالقرب من ليمان.