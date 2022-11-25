تقرير: أمريكا تقضي على آمال أوكرانيا في انضمام سريع إلى الناتو

قضت الولايات المتحدة، على آمال أوكرانيا في الانضمام بسرعة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث من المقرر أن يعقد الحلف اجتماع قمة الأسبوع المقبل.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو كنتيجة للقمة.

وتدعم الولايات المتحدة بشكل صريح «سياسة الباب المفتوح»، وهو ما يعني أن الأعضاء سوف يقررون معا مع أوكرانيا ما إذا كانت ستنضم إلى الحلف.

وقال سوليفان، إنه مع ذلك، سيتعين على أوكرانيا تنفيذ المزيد من الإصلاحات قبل أن تصبح عضوا، مشيرا إلى أن القمة التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ستكون حدثا هاما على هذا الطريق.

يشار إلى أن كييف تضغط بقوة من أجل اتخاذ قرار سريع بشأن السماح لها بالانضمام إلى الناتو رغم أن الحلف يستبعد بشكل عام قبول انضمام أي دولة تعاني من نزاع إقليمي مستمر.