السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أية إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 5 بلاغات منفصلة بنشوب حريق داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور، وشقة سكنية بمنطقة عرب الساحة في الحوامدية، وشقة سكنية في منطقة الصف، ومشتل بالطريق الأبيض في كرداسة، وسيارة ملاكي بشارع بدوي سقارة بالهرم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الخمس، دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.