 الرئيس الروسي السابق: الذخيرة العنقودية الأمريكية تمثل تهديدا باندلاع حرب نووية - بوابة الشروق
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الرئيس الروسي السابق: الذخيرة العنقودية الأمريكية تمثل تهديدا باندلاع حرب نووية

د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 8:04 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 8:04 م

اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الولايات المتحدة بالتحريض على حرب نووية محتملة بسبب قرارها بإرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، عبر تطبيق تليجرام، اليوم السبت، يقول "ربما يكون الجد المريض المحتضر الغارق في الأوهام قرر ببساطة أن ينسحب بلطف، وأن يحرض على معركة نووية فاصلة مدمرة ويأخذ نصف البشرية معه"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار إلى أن إرسال الذخائر العنقودية والتعهد بضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يظهر أن بايدن استخدم جميع الموارد الأخرى. وهدد ميدفيديف بأن هذه الخطوات تهدد بإطلاق حرب عالمية ثالثة.

واستخدمت روسيا الذخيرة العنقودية مرارا خلال غزوها لأوكرانيا، الذي شنته في فبراير 2022.

وحذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف من قبل من أن حربا عالمية ثالثة تقترب بسبب المشاركة الأمريكية الآخذة فى التغلغل بعمق في الصراع.


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