عضو بالبرلمان الأوكراني: القنابل العنقودية لم تصل حتى الآن

قالت ماريا إينوفا، عضو البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، إن كييف لم تحصل على الذخائر العنقودية حتى الآن، مشيرة إلى أن أهميتها تكمن في تعزيزها قدرات أوكرانيا العسكرية للتصدي لروسيا.



وأكدت «إينوفا»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية لم تنتهك الاتفاقيات أو المعاهدات للدفاع عن نفسها، مؤكدة أن بلادها ملتزمة بحقوق الإنسان.



واستطردت: «لم ننتهك أو نستخدم أسلحة محرمة ونكافح من أجل تحقيق الديمقراطية، أوكرانيا عكس روسيا التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقانون الحرب والقانون الدولي ومعاهدة جنيف، وغيرها من القوانين المتعلقة بالحرب».



وأشارت إلى أن روسيا استخدمت القنابل العنقودية في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، إذ استخدموا 4 منها ضد المدنيين الأوكرانيين.



ولفتت عضوة البرلمان الأوكراني إلى أن بلادها بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى، كطائرات F16 والكثير من المعدات الجوية والمدفعية، وفي حاجة ماسة ليكون لدى أوكرانيا منظومات «إس» للدفاع الجوي.