كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 23.7 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024، مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

أضاف البنك المركزي أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية ارتفعت لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 32.9 مليار دولار بنهاية مارس 2024 مقابل نحو 8.9 مليار دولار مقابل مارس 2023.

وارجع البنك المركزي ذلك بصفة أساسية للتدفقات النقدية الواردة خلال الربع الأول من 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن الفترة من يناير وحتي مارس 2024 حققت فائضا كليا بلغ 4.5 مليار دولار على أثر الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024.

كشف البنك المركزي عن تحقيق حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، وارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.1 مليار دولار.