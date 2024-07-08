محافظ الغربية يناقش الموازنة والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 2024- 2025

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، ونجوى العشيري السكرتير العام، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان العام؛ لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 2024- 2025.

وناقش محافظة الغربية، خلال الاجتماع، البنود والاعتمادات الخاصة بموازنة العام المالي الجديد، مشددًا على إدارة الموارد المالية للمحافظة التعامل في إطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة.

كما ناقش المحافظ، دراسة الاحتياجات الفعلية من الموارد المالية والبشرية لإدارة العمل بشكل فعال، وممنهج مع ضرورة تنمية رأس المال البشرى، ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لهم ودفع جهود التنمية على الأرض.

ووجه محافظ الغربية، بالبدء في إجراءات تنفيذ بنود الخطة للارتقاء بكل القطاعات الخدمية والتنموية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة.

وشدد على مديري الإدارات المعنية بالمتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والترسية والاستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

واختتم الاجتماع بمناقشة المشروعات المتعثرة في كل القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة لإيجاد حلول عاجلة، وإزالة أسباب التعثر، وبحث المقترحات الخاصة باستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.