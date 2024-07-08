 محافظ الغربية يناقش الموازنة والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 2024- 2025 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية يناقش الموازنة والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 2024- 2025

علاء شبل
نشر في: الإثنين 8 يوليه 2024 - 11:55 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 11:56 م

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