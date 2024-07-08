أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم ميكروباص في الرصيف على كوبري شربين العلوي بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص في الرصيف على كوبري شربين العلوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: سالي محمد كمال، 32 سنة، مقيمة بقرية شرمساح بشربين، باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد أبو العينين حبيب، 67 سنة، مقيم بمنية النصر، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وعبير شعبان علي عوض الصياد، سنة، مقيم بقرية بساط كريم الدين بشربين، بكدمات متفرقة بالجسم.

كما تبين إصابة ريهام سعد عبد الجواد فوده، 22 سنة، مقيمة بقرية بساط كريم الدين بشربين، بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة وسحجات بالجسم، وأحمد منتصر عبد الصبور منتصر، 16 سنة، مقيم بقرية بساط كريم الدين بشربين، بكدمة بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، وسما منتصر عبد الصبور منتصر، 8 سنوات، مقيمة بقرية بساط كريم الدين بشربين، بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وجروح باليد اليسرى.

وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى شربين لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة أعمالها.