 الزمالك يكرم أعضاء الجهاز الفني السابق وطبيب الفريق - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يوليه 2025 12:11 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يكرم أعضاء الجهاز الفني السابق وطبيب الفريق

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:47 م

حرص هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على تكريم كل من، أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم، وأحمد سمير المدرب المساعد، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وشهدت الجلسة حضور كل من أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة النادي.

واستقبل نائب رئيس نادي الزمالك الثلاثي في مقر النادي خلال الساعات الماضية وقام بتكريمهم ومنحهم درع النادي، تقديراً على مجهوداتهم مع الفريق في الفترة الماضية.

وأعرب هشام نصر عن أمنيته بالتوفيق لهم في الفترة المقبلة، وأكد أن باب نادي الزمالك مفتوح لهم في أي وقت خاصة وأنهم أبناء القلعة البيضاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك