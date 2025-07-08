الأمم المتحدة: تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية يزيد من حالة عدم اليقين بشأن نشاط التجارة العالمية

اعتبرت الأمم المتحدة اليوم، أن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية إلى جانب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة هذه الرسوم على عدة دول، يزيد من حالة عدم اليقين بشأن نشاط التجارة العالمية.

وقالت باميلا كوك هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، أمام الصحفيين في جنيف، إن هذا "التوقف" قد يوفر "بعض الارتياح" لكنه "في الواقع يطيل فترة عدم اليقين، ويقوض الاستثمارات الطويلة الأجل والعقود".

وأشارت إلى أن "عدم اليقين الاقتصادي له عواقب ملموسة على البلدان والقطاعات".

وأوضحت "تشير هذه الرسائل إلى عدة مستويات من الرسوم الجمركية، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم التفاوض عليها بحلول الأول من أغسطس المقبل أو أن الأمر يتعلق بالاتفاق النهائي".

وأضافت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمية "بعبارة أخرى، الوضع غير مستقر. إذا كان الوضع يتغير باستمرار، فمن المستحيل على شركة اتخاذ قرارات".

يذكرأن الرئيس ترامب أحدث في إبريل الماضي صدمة حول العالم بإعلانه فرض رسوم جمركية "متبادلة" على سائر دول العالم بحد أدنى 10 % على أن ترفع إلى 50 % على الدول التي تعتبر ضعيفة الأداء لأنها تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد من المنتجات الأمريكية. وبعدها علق ترامب الرسوم الجمركية الأكثر صرامة لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات. وحدد اليوم الأخير للمهلة هو اليوم الثامن من يوليو الجاري، مع فتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة.

وكان ترامب قد حدد في وقت سابق بدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية غدا الأربعاء، لكنه أرجأ الموعد النهائي إلى الأول من أغسطس المقبل عبر أمر تنفيذي أصدره أمس الإثنين.

وأثار ترامب الشكوك من جديد حول هذا الموعد برده على سؤال طرحه صحفيون بشأنه، قائلا "أود أن أقول إنه ثابت، ولكن ليس ثابتا بنسبة 100%".

وأعلن الرئيس الأمريكي أمس فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات اليابان وكوريا الجنوبية اعتبارا من الأول من أغسطس، ما لم تبرم الدولتان اتفاقات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة قبل الموعد المحدد.

وأضاف ترامب أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 32 في المئة على جميع الواردات من إندونيسيا، و30 في المئة على الواردات الأمريكية من البوسنة، و35 في المئة على واردات بلاده من بنغلاديش وصربيا، و36 في المئة على جميع المنتجات الكمبودية والتايلاندية المصدرة للولايات المتحدة، و25 في المئة على الواردات من تونس، وذلك اعتبارا ايضا من الأول من أغسطس .

كما ستفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25 في المئة على جميع الواردات من كازاخستان وماليزيا، و30 في المئة على المنتجات المصدرة للولايات المتحدة من جنوب إفريقيا، و40 في المئة على جميع الواردات من لاوس وميانمار، اعتبارا من أول أغسطس المقبل كذلك.