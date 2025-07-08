مصادر: ترامب تفاجأ بخطوة البنتاجون لوقف تسليم أسلحة إلى أوكرانيا

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا جاء بعدما أعرب بشكل خاص عن إحباطه من مسئولي وزارة الدفاع (البنتاجون)؛ لإعلان وقف تسليم بعض الأسلحة لأوكرانيا الأسبوع الماضي، وهي خطوة شعر أنها لم تكن منسقة بشكل ملائم مع البيت الأبيض.

وقد أعلن البنتاجون الأسبوع الماضي، أنه سيوقف تسليم بعض صواريخ الدفاع الجوي والمدفعية الموجهة بدقة وأسلحة أخرى تعهد بها لأوكرانيا، مرجعا هذه الخطوة إلى المخاوف من تناقص المخزونات الأمريكية.

وقال ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مما يعكس هذه الخطوة بشكل فعال.

وقال مصدران من المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، إنه كان هناك بعض المعارضة الداخلية بين قادة البنتاجون لقرار وقف شحنات الأسلحة.

وأضافا أن مدير السياسات بالبنتاجون إلبريدج كولبي قام بالتنسيق لهذا القرار قبل الإعلان عنه.

وقال أحد المصادر، إن ترامب تفاجأ من الإعلان.

ولم يرد البيت الأبيض على استفسارات حول ما إذا كان ترامب قد تفاجأ بوقف البنتاجون تسليم الأسلحة لأوكرانيا.