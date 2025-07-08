استشهاد 5 من محرري صفقة وفاء الأحرار المبعدين إلى غزة بقصف إسرائيلي

استشهد اليوم الثلاثاء، خمسة من محرري صفقة «وفاء الأحرار» المبعدين إلى قطاع غزة، إثر قصف إسرائيلي استهدفهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 5 من محرري «وفاء الأحرار» المبعدين إلى غزة في قصف إسرائيلي غادر استهدفهم في خان يونس، وهم: ناجي عبيات من بيت لحم، ومحمود أبو سرية من جنين، وبلال زراع من رام الله، وأمجد أبو عرقوب من الخليل، ورياض عسلية من القدس.

‏بدوره نعى مكتب إعلام الأسرى الشهداء، قائلًا إن «هذه الجريمة الصهيونية البشعة تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للأسرى المحررين، وخاصة أولئك الذين كان لهم حضور نضالي في صفوف المقاومة، ضمن سياسة اغتيال متكررة تستهدف رموز النضال الفلسطيني».

‏وحمّل مكتب إعلام الأسرى، الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن تذهب سُدى.

وصفقة «وفاء الأحرار» تمت عام 2011 بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57523 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 136617 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.