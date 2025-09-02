أثار لامين يامال، موهبة برشلونة الإسباني، الجدل بعدما كشف عن اختياراته المفاجئة للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 في حال لم ينجح هو نفسه في حصد الجائزة.

وقال يامال في تصريحات تلفزيونية: «أرغب في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ولا يوجد لاعب لا يحلم بالكرة الذهبية، وأتمنى أن أحققها في المستقبل».

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا: «إذا لم أفز بالجائزة، سأختار ميسي ونيمار. نيمار يستحقها حقًا، أما ميسي فهو بالنسبة لي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم».

وتطرق يامال إلى الضغوط التي يتعرض لها خارج الملعب: «الجميع يتحدث عن حياتي الشخصية لأنني ألعب في برشلونة، لكنني لا أهتم بما يقال. عقليتي هي سر وصولي لما أنا عليه، وسأواصل المضي بنفس النهج».

ويُعد يامال من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، حيث خطف الأضواء مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، ليصبح أحد أبرز المرشحين للجوائز الفردية خلال السنوات المقبلة.