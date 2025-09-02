كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن أزمة جديدة تعرقل عودة المدافع إيمريك لابورت من نادي النصر السعودي إلى صفوف أتلتيك بيلباو، قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير، فإن النصر منح بالفعل موافقته على رحيل اللاعب، إلا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يرسل بعد الأوراق الرسمية الخاصة بالصفقة، ما حال دون تسجيلها لدى الاتحاد الإسباني.

هذا التأخير وضع إدارة بيلباو في مأزق، إذ تسابق الزمن لإتمام إجراءات التعاقد مع لابورت الذي يُعد أحد أهم التدعيمات الدفاعية التي يخطط لها النادي في الموسم الجديد.

ويترقب جمهور بيلباو ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة، في انتظار حسم الصفقة رسميًا قبل إغلاق فترة الانتقالات.