كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الأمريكية وتتعهد بالرد بالمثل

نددت كوريا الشمالية، يوم الخميس، بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت عليها بسبب عمليات غسل أموال مزعومة مرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وتعهدت بالرد بالمثل.



وجاء رد فعل كوريا الشمالية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانين اثنين من كوريا الشمالية لتورطهم في "غسل أموال مسروقة من خلال أنشطة إلكترونية غير مشروعة".

وجاءت العقوبات في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لاستئناف الدبلوماسية المتعثرة مع بيونغ يانغ.

وقال نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية كيم أون تشول المسؤول عن الشؤون الأمريكية، في بيان، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن تظهر سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه "طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية قد أعلنت موقفها العدائي تجاهنا حتى النهاية، فإننا سنرد عليها بصبر وبطريقة مماثلة".

وانتقد المسؤول الكوري الشمالي الولايات المتحدة بسبب طبيعتها الخبيثة، وحذر واشنطن من أن تكتيكاتها المتمثلة في الضغط والاسترضاء والتهديدات ضد كوريا الشمالية لن تنجح.

وجاءت العقوبات الأمريكية في الوقت الذي لم ترد فيه كوريا الشمالية على اقتراح ترامب بالاجتماع مع الزعيم كيم جونغ أون، خلال زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أثارت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا الحاجة إلى فرض الأمم المتحدة عقوبات على 7 سفن زعمت واشنطن أنه تصدر الفحم والحديد الخام الكوري الشمالي بصورة غير قانونية إلى الصين، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن الدولي على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

من جهتها، قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية هذا الأسبوع، إن "هناك دلائل على أن جارتها الشمالية كانت تستعد لاجتماع محتمل مع الولايات المتحدة تزامنا مع اجتماعات "أبيك" الأسبوع الماضي".

وذكرت الوكالة إن "هناك احتمالا كبيرا بأن تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة قمة في وقت ما بعد المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المقررة في مارس 2026".