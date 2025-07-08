فون دير لاين تهاجم اليمين المتطرف بشأن اقتراح بحجب الثقة عنها

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين عن رفضها الادعاءات الواردة في اقتراح حجب الثقة عنها في البرلمان الأوروبي.

وقدم اقتراح حجب الثقة نائب برلماني من اليمين المتطرف في رومانيا.

وتم اتهام فون دير لاين وفريقها بانعدام الشفافية وسوء الإدارة، لاسيما فيما يتعلق بسياسة التعامل مع جائحة بكوفيد-19.



وفيما يتعلق بالاتهامات المتعلقة بالرسائل النصية غير المنشورة خلال جائحة فيروس كورونا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها لم تخف أبدا حقيقة أنها كانت على اتصال مع كبار ممثلي الشركات المصنعة للقاحات إنذاك.

وقالت إن الادعاء بأن هذه الاتصالات كانت غير لائقة أو حتى ضد المصالح الأوروبية كان ببساطة غير صحيح.

وشددت على أنه لم تكن هناك أسرار ولا بنود خفية ولا التزامات على الدول الأعضاء لتقديم الطلبات.

وقالت إن مثل هذه الادعاءات كانت أكاذيب.