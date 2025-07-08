إيران تعلن حصيلة القتلى والمصابين في حرب الـ12 يوما مع إسرائيل

أعلن رئيس مؤسسة الشهيد وشئون المضحين في إيران، سعيد أوحدي، مقتل نحو 1100 إيراني جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد في حرب الايام الـ 12 التي بدات في 13 يونيو.

وقال أوحدي، في مقابلة تليفزيونية، مساء الاثنين، إنه حتى هذه اللحظة، تم تأكيد مقتل نحو 1100 فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5600 "في الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني "، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف إنه تتواصل عملية التعرف على الجثامين "ودفنها بكل جهد ممكن، وقد تم حتى الآن دفن 1060 جثة من هؤلاء الشهداء".

وأوضح أنه من بين القتلى 126 امرأة و41 طفلاً ، "مما يدل على استهداف متعمد للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني".

يذكر أنه في 13 يونيو، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على مناطق في طهران وبعض المدن الأخرى، بما في ذلك منشآت نووية ومراكز طبية ومستشفيات، بالإضافة إلى مناطق سكنية في البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار قادة وكوادر القوات المسلحة والعلماء النوويين والمدنيين.

وانضمت الولايات المتحدة إلى العدوان يوم الأحد 22 يونيو، بشن هجوم مباشر على المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، وردت ايران على ذلك بقصف صاروخي لقاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.