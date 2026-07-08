أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تدفع بورصة وول ستريت إلى التراجع

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بشدة مما أدى إلى تراجع سوق المال الأمريكية ككل في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر0% رغم ارتفاع أغلبية الأسهم المدرجة على المؤشر. وأدى انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر1% في ختام التعاملات، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 130 نقطة أي بنسبة 2ر0%.

بدأ تراجع أسواق المال اليوم في آسيا حيث انخفض سهم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس بنسبة 9ر6% في تعاملات بورصة سول. وكشفت الشركة المنتجة لرقائق الكمبيوتر تقديرات أولية لنتائج الربع الثاني من العام الحالي، حيث جاءت أرقامها قوية. وقالت سامسونج إنها تتوقع زيادة أرباح تشغيلها خلال الربع الثاني بنسبة 1800% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصف المحللون أرقام سامسونج بأنها جيدة، لكنها لم تكن كافية بالنسبة للمستثمرين بعد أن تضاعف سعر سهمها أكثر من مرتين خلال العام الحالي.

وفي وول ستريت، واجهت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ضغوطا مماثلة في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف من ارتفاع أسعارها المفرط، واحتمالية عدم تحقيق قطاع الذكاء الاصطناعي لإنتاجية وأرباح كافية لتبرير الاستثمارات الضخمة في إنتاج الرقائق ومراكز البيانات.

وتراجع شركة أشباه الموصلات أدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) بنسبة 5ر6% وتراجع سهم منافستها إنتل بنسبة 7ر9% وسهم مايكرون تكنولوجي للرقائق بنسبة 7ر4%.

وتراجع سهم شركة سبيس إكس التي تمتلك شركة الذكاء الاصطناعي إكس أيه.آي بنسبة 8ر6% في أول أيام تدوالها بعد إدراجها على مؤشر ناسداك 100.

وبعيدا عن قطاع التكنولوجيا تراجع سهم شركة فيرتكس فارماسيوتيكال للأدوية بنسبة 4ر1% بعد إعلانها موافقتها على شراء منافستها كراينتيكس فارماسيوتيكال بسعر 85 دولارا للسهم نقدا. وارتفع سهم كراينتيكس فارماسيوتيكال التي تطور أدوية لأمراض الغدد الصماء بنسبة 7ر98% اليوم.

وفي سوق النفط، ارتفعت الأسعار بعد إعلان الجيش البريطاني تعرض ناقلة نفط كانت تبحر في مضيق هرمز لهجوم بقذيفة واشتعلت فيها النيران.

كما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال تعرضت لهجوم بعد تجاهلها التحذيرات، لكنه لم يتبن الهجوم بشكل مباشر.

وارتفع سعر خام برنت، القياسي للنفط العالمي بنسبة 3% ليصل إلى 16ر74 دولارا للبرميل.