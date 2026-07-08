تضارب المصالح قد يحرم مايكل أوليفر من إدارة نهائي كأس العالم

قد يفقد الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر فرصة إدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026، حتى في حال عدم تأهل منتخب إنجلترا إلى النهائي، بسبب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المتعلقة بتضارب المصالح.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، لا يُسمح لأوليفر بإدارة مباريات المنتخبين الإنجليزي أو الأرجنتيني، إذ تمنعه قواعد فيفا من تحكيم مباريات منتخب بلاده، كما يُستبعد من إدارة مباريات الأرجنتين بسبب التوترات السياسية التاريخية بين البلدين.

وبناءً على ذلك، فإن تأهل أي من إنجلترا أو الأرجنتين إلى المباراة النهائية سيؤدي تلقائيًا إلى استبعاد الحكم الإنجليزي من إدارة اللقاء الختامي للبطولة.

ويُعد أوليفر من أبرز الحكام المرشحين لإدارة المباريات الكبرى في المونديال، إلا أن لوائح الحياد وتجنب تضارب المصالح قد تحول دون ظهوره في النهائي إذا بلغ أحد المنتخبين النهائي.