انتقادات حادة للبديل الألماني لاستخدامه صور المستشار الأسبق فيلي برانت في دعايته الانتخابية

تسبب حزب البديل الألماني في إثارة موجة من النقد بسبب دعايته الانتخابية؛ فقد أدى استخدامه ملصقًا دعائيًا في براندنبورج يحمل صورة المستشار الاشتراكي الديمقراطي الأسبق فيلي برانت (1913 – 1992) إلى استياء كبير.

وقال فولفجانج تيرسه الذي شغل منصب نائب الرئيس الألماني لسنوات طويلة لمجلة "تاجيسشبيجل" (اليوم الخميس): "استدعاء فيلي برانت يعد إساءة فظة وفاحشة ليس إلا".

وأضاف أن الحزب يستخدم ملصقا انتخابيا يحمل صورة برانت مطعما بكلمته الشهيرة : "لنجرؤ على مزيد من الديمقراطية"، وذلك قبيل انتخاباته المحلية في ولاية براندنبورج في الأول من سبتمبر المقبل.

كان برانت رأس الحكومة الألمانية بين عامي 1969 و1974 ضمن ائتلاف ليبرالي اشتراكي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، كما شغل منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لأكثر من عشرين عاما.

وانتقد تيرسه من جديد استناد الحزب اليميني الشعبوي المتطرف على حركة حقوق مدنية تابعة لألمانيا الشرقية سابقا، حيث قال: "إن مساواة جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم بألمانيا الشرقية سابقا هو نوع من التهوين الصارخ من جرائم ألمانيا الشرقية السابقة".

وينظم حزب البديل الألماني حملة تحت شعار "التحول 2.0" باستخدام شعارات مثل "نحن الشعب" أو "استكمل التغيير".

ويرى الحزب أن آمال الكثيرين من الألمان الشرقيين لم تتحقق من خلال "موجة التغيير الأولى".

كانت موجة حادة من الانتقادات برزت أمس الأربعاء ضد الحزب، منها ما قالته القائمة بأعمال الحزب الاشتراكي الديمقراطي مانويلا شفيزيج: "إن أكاذيب حزب البديل من أجل ألمانيا يصعب التغطية عليها".

تجري الانتخابات المحلية في كل من ولايتي براندنبورج وسكسونيا يوم الأول من سبتمبر المقبل كما تجري في تيرينجن يوم السابع والعشرين من أكتوبر المقبل.

ينتمي كل من رئيسي الحزب في ولايتي براندنبورج وتيرينجن، أندرياس كالبيتس، وبيورن هوكه إلى غرب ألمانيا ولا علاقة لهما بما أسمي الثورة السلمية.