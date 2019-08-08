«فرن بلدي» وراء حريق 6 منازل في سوهاج

تمكنت جهود قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بسطح منزل، وامتد لأسطح 5 منازل أخرى دون حدوث إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد نشوب حريق هائل فى عدد من المنازل ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب حريق بسطح منزل بناحية أولاد طوق غرب دائرة مركز دار السلام، حيث بدأ إشتعال النيران بسطح منزل ملك "مشوادي .ع .ع .م" 40 سنة سائق، وتطايرت النيران لأسطح منازل وأحواش مجاورة ملك كل من "أسعد. س .م " 53 سنة عامل، و"عبد الناصر. .م " 50 سنة عامل، و"إسماعيل. ا. " 65 سنة، عامل، و"حسن. م" 65 سنة، عامل، و"محمود. م. " 58 سنة موظف، ويقيمون بذات الناحية، تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وقال أصحاب المنازل إن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي ملك الأول مما أدى إلى نفوق 5 رأس غنم وكمية من الطيور واحتراق كمية من البوص والتبن والأخشاب والنخيل ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.