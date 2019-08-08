أكثر من 200 عمدة أمريكي يدعون مجلس الشيوخ لتمرير قوانين بشأن الأسلحة

بعث أكثر من 200 عمدة في أنحاء الولايات المتحدة بخطاب إلى قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ لحثهم على إنهاء فترة العطلة الصيفية وتمرير قوانين السلامة من الأسلحة في أعقاب حادثي إطلاق نار جماعي.

ومن بين الموقعين على الخطاب عمدتا مدينتي إل باسو بولاية تكساس وديتون بولاية أوهايو اللتين شهدتا مقتل 31 شخصا في حادثتي إطلاق النار الجماعي مطلع الأسبوع

وقال نان والي عمدة ديتون إن "السياسة تقف حجر عثرة في طريق العمل منذ فترة طويلة، وأستطيع أن أقول لكم إن السياسة تبدو تافهة للغاية عندما يكون أصدقاؤك وجيرانك هم من أصيبوا أو توفوا".

وقال بريان بارنيت رئيس مؤتمر رؤساء البلديات في الخطاب إن "الحفاظ على مدننا آمنة ليس قضية حزبية."

وقد تم تمرير مشروعين حول تعزيز عمليات التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة المحتملين من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا العام ، لكن الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس الشيوخ بزعامة ميتش ماكونيل يمنعون القيام بأي تحرك بشأن هذين القانونين.

وقال العمد في خطابهم إن "التمرير السريع لهذين القانونين خطوة مهمة للحد من العنف المسلح في بلادنا."

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زار ديتون وإل باسو أمس الأربعاء. وكانت هناك ردود فعل متباينة على هذه الزيارة. وهاجم الرئيس مرارا وتكرارا منتقديه خلال الزيارة بمن فيهم عمدة دايتون الديمقراطي ما قلل من جو الوحدة الوطنية.

وظلت لغة الخطاب السابقة للرئيس محط اهتمام أيضا، بما في ذلك تصريحاته المناهضة للهجرة

ويُعتقد أن مطلق النار في إل باسو، الذي أُلقي القبض عليه حيا، من المؤمنين بأيديولوجية تفوق الجنس الأبيض.