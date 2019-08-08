قال مسؤول تنفيذي من شركة فوكس يوم الأربعاء إن منتجي حفل جوائز الإيمي التلفزيونية الذي سيبث الشهر المقبل قرروا إقامة الحفل من دون مقدم حتى يتاح للحفل مزيد من الوقت للاحتفاء بأشهر المسلسلات التي انتهت في الآونة الأخيرة.

وأسدل الستار على عدد من المسلسلات الشهيرة الحائزة على جوائز هذا العام مثل ”صراع العروش“ (جيم أوف ثرونز) و“نظرية الانفجار الكبير“ (ذا بيج بانج ثيوري) و ”فيب“. وسيقام الحفل الذي يكرم أفضل ما أنتجه التلفزيون يوم 22 سبتمبر أيلول.

وعادة ما يحيى مقدم من المشاهير حفلات الجوائز في هوليوود لكن تشارلي كوليير الرئيس التنفيذي لشركة فوكس إنترتينمنت التي ستبث الحفل قال إن المنتجين قرروا هذا العام عدم الاستعانة بمقدم للحفل واستغلال الوقت بدلا من ذلك في تكريم المسلسلات التي انتهت.

وقال للصحفيين ”لو كان هناك مقدم وفقرة افتتاحية فهذا يعادل ما بين 15 و20 دقيقة من الوقت لن تتمكن من استخدامها في تحية هذه المسلسلات... سنحيي الحفل بلا مقدم هذا العام وأعتقد أن هذا سيمنحنا مزيدا من الوقت لتكريم المسلسلات“.

وأقيم حفل جوائز الأوسكار السينمائية في فبراير شباط بلا مقدم للمرة الثانية في تاريخه بعد انسحاب الممثل الكوميدي كيفن هارت من استضافة الحفل بسبب تغريدات نمت عن رهاب المثلية.

ونال الحفل إشادة وزادت نسبة المشاهدة بواقع 12 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.