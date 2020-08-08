سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 2ر1 في المئة في الساعة الرابعة وثلاث وثلاثين دقيقة من صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، بالمقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالى عدد المصابين بالفيروس إلى 94ر8 مليون حالة، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتضاهى الزيادة في الحالات على المستوى القومي المعدل اليومي في الزيادة، الذي بلغ 2ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت صباح اليوم السبت ولاية كاليفورنيا زيادة نسبتها واحد بالمئة عن العدد الذى تم تسجيله في نفس التوقيت من يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة بالولاية إلى 546 ألفا و814 حالة.

وشهدت ولاية هاواى زيادة بنسبة 9ر6% مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة، حيث سجلت الولاية عددا إجماليا من الإصابات بلغ 3115 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حيث توفى 278 شخصا بالولاية نتيجة للإصابة بمرض كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.