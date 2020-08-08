عماد الدين حسين: قد تحدث مفاجآت في بيروت خلال الفترة المقبلة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن المشهد في لبنان يتطور بشكل سريع، مرجحًا حدوث مفاجآت خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لوضع لبنان الاقتصادي والسياسي المأزوم جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة لبرنامج «كل يوم» المُذاع عبر فضائية «on e»، مساء اليوم السبت، أن الانفجار الذي وقع بميناء بيروت كان بمثابة «القشة التي قسمت ظهر البعير»، متابعًا: «يستحيل أن يتعايش النظام اللبناني القديم وسط هذه الأحداث بنفس الطريقة القديمة».

وأوضح أن «المخرج والحل الحقيقي صعب، ويتمثل في أن يصبح حزب الله غير مسلح، ومجرد حزب سياسي، بحيث يكون هناك جيش واحد فقط لا غير، ووجود نظام انتخابي غير طائفي».

وأكد ضرورة تغيير النظام الذي تستند عليه الحكومة، مضيفًا: «على الطبقة السياسية التوقف عن مسلسل النهب الذي تقوم به».

ووقعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان حريق كبير، اندلع الثلاثاء الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.