 الأوقاف تعلن: «أعمدة بناء الدولة» موضوع خطبة الجمعة المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف تعلن: «أعمدة بناء الدولة» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أحمد كساب:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 4:50 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 4:50 م

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع "أعمدة بناء الدولة" ليكون مضمون خطبة الجمعة المقبلة الموافق 14 أغسطس الجاري، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد (عمرو بن العاص)، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية مع رفع آذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة عبر شاشات التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم بعدد محدود من العاملين بالأوقاف والمسجد فقط فيما لا يتجاوز 20 فردا، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس. داعية الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.


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