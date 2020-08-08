 الأمم المتحدة تؤكد استعدادها للتحقيق في كارثة بيروت - بوابة الشروق
السبت 8 أغسطس 2020 1:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تؤكد استعدادها للتحقيق في كارثة بيروت

د ب أ
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:08 ص | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:08 ص

 قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إنها ستنظر في طلب لبدء تحقيق دولي في الانفجار الذي دمر بيروت، إلا أنها لم تتلق مثل هذا الطلب من الحكومة اللبنانية.

وصرح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين يوم الجمعة "نحن بالتأكيد على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية مهما يكن اختيارها".

وأرسل حوالي 50 مواطنا لبنانيا بارزا يمثلون قطاعات المجتمع المدني والجماعات الناشطة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يطالبون فيه مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أسباب الكارثة.

كما تطلب الرسالة من المجلس إنشاء لجنة وصندوق استئماني لإجراء مسح تفصيلي للأضرار وتقديم المساعدة للضحايا والإشراف على إعادة الإعمار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك