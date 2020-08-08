 «شادي.. أنشودة البعث» فيلم وثائقي جديد للمخرج أحمد رشوان - بوابة الشروق
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«شادي.. أنشودة البعث» فيلم وثائقي جديد للمخرج أحمد رشوان


نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 3:15 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 3:15 م

كشف المخرج أحمد رشوان عن مشروع فيلم وثائقي جديد بعنوان "شادي.. أنشودة البعث"، والذي يتناول فيه قصة المخرج شادي عبد السلام، والذي يعتبر أحد الفنانين الاستثنائيين في مجال العمل السينمائي والتشكيلي.

ونشر رشوان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور فوتغرافية لفريق العمل أثناء التصوير مع مهندس الديكور عادل المغربي، والمصور محمد بكر، وفي منزل شادي عبد السلام بالزمالك، وعلق عليها قائلا: "ليس من السهل أن تصنع فيلم وثائقي عن الراحل شادي عبد السلام، لقد سبقك الكثيرين، والتحدي كبير، والبعض ينتظر".

وأوضح أن الفيلم لن يخذل هذا الفنان الاستثنائي وأحبائه وأصدقائه، وأنه سيبذل جهده لتقديم فيلمًا لم يراه أحد من قبل عن شادي عبد السلام.

وتابع المخرج أحمد رشوان: "هذا الكلام ليس نتيجة غرور أو ثقة زائدة، لكن نتيجة لبحث وجهد استمر لسنوات طويلة".


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