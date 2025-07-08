وزير الخارجية البريطاني: نريد وقفا دائما لإطلاق النار في غزة وليس هدنة لمدة 60 يوما

جدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وليس هدنة لمدة 60 يومًا.

وأضاف في تصريحات، نقلتها قناة «الجزيرة»، مساء الثلاثاء: «نريد أن يكون وقف إطلاق النار في غزة دائمًا وليس هدنة لمدة 60 يومًا».

وأوضح أن «خطة توزيع المساعدات الجديدة بغزة غير مقبولة إطلاقًا»، مشيرًا إلى أن «الناس يموتون وهم ينتظرون الإغاثة».

وشدد على «أهمية وجود دور للأمم المتحدة ووكالاتها لحل مسألة المساعدات في غزة».

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج المواطنون إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع الصحي بغزة من خطر توقف ما تبقى من مستشفياته ومراكزه الطبية، جراء أزمة الوقود المتفاقمة، والناجمة عن إغلاق الاحتلال للمعابر منذ مارس الماضي.

كما يتزامن مع نقص حاد في توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل التزايد في أعداد الإصابات التي تصل للمستشفيات.