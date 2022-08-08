 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 9:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 9:35 ص
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، واستمعوا لشروح حول "الهيكل" المزعوم.

وتأتي هذه الاقتحامات غداة اقتحام أكثر من 2200 مستوطن للمسجد الأقصى، بحجة إحياء ذكرى "خراب الهيكل"، وسط اعتداءات واستفزازات واعتقالات في صفوف المرابطين والصحفيين.

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