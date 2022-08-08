روسيا: نرحب بجهود الوساطة المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، ترحيب موسكو بجهود الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة.



وذكرت الخارجية الروسية، في بيان حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجري أمس الأحد اتصالا هاتفيا بين الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس".



وأكد الجانب الروسي من جديد موقفه المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة، كما رحب بجهود الوساطة المصرية.



ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف إطلاق النار مساء أمس.