لافروف يترأس الوفد الروسي في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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يترأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوفد الروسي المشارك في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحسب مرسوم الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أقر تشكيل الوفد.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، اليوم الاثنين، أن الوفد الروسي سيضم إلى جانب لافروف كلا من نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين، ومدراء العديد من إدارات وزارة الخارجية الروسية.

ومن المقرر أن تعقد الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.