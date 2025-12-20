 الشرطة الفرنسية تقتل رجلا مسلحا بسكين في كورسيكا بعد أن هدد المارة - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 6:08 م القاهرة
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا مسلحا بسكين في كورسيكا بعد أن هدد المارة

أرشيفية
أرشيفية
أجاكسيو (فرنسا) - (أ ب)
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 5:42 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 5:42 م

أعلنت الشرطة الفرنسية، أن رجلا مسلحا بسكين قُتل برصاص الشرطة في جزيرة كورسيكا، اليوم السبت، بعدما هدد المارة وأصحاب المتاجر، وذلك في وقت عززت فيه السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية خلال موسم الأعياد.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا قرابة الظهيرة عن شخص يهدد أحد المتاجر بسكين في مدينة أجاكسيو. وعند وصول عناصر الأمن إلى المكان، كان الشاب "26 عاما" قد غادر الموقع.

وفي وقت لاحق، عثرت الشرطة عليه في مكان آخر بوسط المدينة، وكان لا يزال يحمل السكين. وأمره الضباط بإلقاء السلاح، لكنه لم يمتثل للأوامر، بحسب الشرطة.

واستخدمت الشرطة سلاح الصعق الكهربائي، إلا أنه فشل في إيقافه. وعندها تقدم الرجل نحو الضباط وهو يحمل السكين، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه. وقد فارق الحياة في المكان رغم تدخل فرق الإسعاف.

وأشارت الشرطة، إلى إصابة أحد عناصرها بجروح طفيفة في اليد. ولم تُعرف دوافع المهاجم على الفور.

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إن "مستوى اليقظة في أعلى درجاته" خلال موسم الأعياد، مضيفا أنه أصدر تعليمات بتعزيز الدوريات الأمنية في الأماكن العامة.

