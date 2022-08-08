وزير خارجية الصين عن زيارة بيلوسي لتايوان: تصرف الجانب الأمريكي يعد انتهاكا خطيرا لسيادتنا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي،"إن الولايات المتحدة مخطئة في ثلاث محاور فيما يتعلق بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لمنطقة تايوان الصينية، مشيرا إلى أن تصرف الجانب الأمريكي يعد انتهاكا خطيرا للسيادة الصينية".

وأوضح وزير الخارجية الصيني، خلال زيارته إلى بنجلاديش، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الاثنين، أن المحور الأول هو تدخل الجانب الأمريكي بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، فعلى الرغم من الإخطارات والتحذيرات الصينية المتكررة، اتخذت الولايات المتحدة طريقها الخاص ورتبت للمسؤول رقم ثلاثة في الحكومة الأمريكية إجراء ما تسمى "زيارة" إلى منطقة تايوان الصينية، مضيفا أنه يجب أن يكون مفهوما أن تايوان ليست جزءا من الولايات المتحدة، ولكنها جزء من الأراضي الصينية، وقد تعهد الجانب الأمريكي علنًا بهذا الأمر، مضيفًا أن تصرف الجانب الأمريكي يعد بالتالي انتهاكا خطيرا للسيادة الصينية.

وأضاف أن المحور الثاني هو أن الولايات المتحدة تتواطأ مع قوى ما يسمى "استقلال تايوان" وتدعمها، يتعين على أية دولة حماية الوحدة الوطنية وعدم السماح للعناصر الساعية للانفصال بالتصرف بتهور، مشيرا إلى أن المحور الثالث أن الولايات المتحدة تتعمد تخريب السلام عبر مضيق تايوان.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن موقف الصين حازم، فضلا عن إجراءاتها المضادة المبررة والمعقولة والقانونية والضرورية والصريحة والمتناسبة، تهدف إلى حماية سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها ومنع محاولة الولايات المتحدة "استخدام تايوان لاحتواء الصين"، وحماية السلام بجدية عبر مضيق تايوان وكذا الاستقرار الإقليمي، موضحا أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض هو "القاعدة الذهبية" لتنمية العلاقات بين الدول و"الأداة السحرية" للدول النامية لحماية سيادتها وأمنها.

وقال إن الصين تقدّر تفهم ودعم موقفها من جانب دول مختلفة، مضيفا أنه مع حدوث أعمال التنمر الأحادي من وقت لآخر، يتعين على المجتمع الدولي التوصل إلى توافق أكثر وضوحا والتحدث بصوت أعلى من أجل التمسك المشترك بالأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية والقانون الدولي، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول النامية.