المفوضية الأوروبية تعتمد خطة النمسا للانتقال المناخي العادل بقيمة 76 مليون يورو

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، خطة الانتقال الإقليمي العادل لتعزيز سياسات المناخ في النمسا بقيمة 76 مليون يورو.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي "نشرته عبر موقعها الرسمي " أن النمسا ستتلقى إجمالي 136 مليون يورو في إطار صندوق الانتقال العادل JTF للمساعدة في التأكد من أن الانتقال إلى الحياد المناخي لا يترك أي شخص يتخلف عن الركب في الاقتصاد المحلي النمساوي والمجتمع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية في شئون الصفقة الخضراء الأوروبية، فرانس تيمرمانز: "إن اعتماد خطة الانتقال العادل النمساوية مع صرف الدفعة الأولى من JTF يمثل أخبار جيدة للنمسا. فالاقتصاد الأخضر هو مستقبلنا وصندوق الانتقال العادل موجود هنا لدعم الانتقال الأخضر السلس والعادل في مناطق النمسا التي تواجه أشد مسار نحو الحياد المناخي".

وأضافت مفوضة التماسك والإصلاحات إليسا فيريرا: "يسعدني جدًا أن أرى اعتماد الخطة والتخصيص الأول من صندوق الانتقال العادل للنمسا. وسيعمل هذا البرنامج على تعزيز الابتكار والبحث لتعزيز التحول المناخي مع التأكد في نفس الوقت من عدم تخلف أحد عن الركب في هذه العملية".

وتقع المناطق والبلديات النمساوية التي تشهد تحولًا كبيرًا وستتلقى الدعم من JTF في النمسا العليا وكارينثيا والنمسا السفلى وستيريا؛ حيث تتمتع هذه المناطق بحضور قوي للصناعات التي تعتمد على الكربون بكثافة مثل المعادن والورق والأسمنت والمواد الكيميائية بحسب البيان.