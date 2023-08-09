 الأهلي يتعاقد مع كيجو لاعب سلة الزمالك السابق لمدة 4 مواسم - بوابة الشروق
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الأهلي يتعاقد مع كيجو لاعب سلة الزمالك السابق لمدة 4 مواسم

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 11:58 م

أتم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء إجراءات التعاقد مع مصطفى كيجو لاعب كرة السلة السابق بنادي الشمال القطري والزمالك لدعم فريق كرة السلة رجال في الموسمالمقبل .

وعلمت "الشروق" أن كيجو اجتمع اليوم الثلاثاء بمسؤولي الأهلي ووقع على عقود انتقاله للفريق لمدة 4 مواسم ، لينهي الأهلي صفقته المحلية في الموسم المقبل .

وكان مصطفى كيجو قد رحل عن الزمالك في الموسم الماضي بسبب عدم الحصول على مستحقاته وفسخ عقده وانتقل لفريق الشمال القطري قبل العودة لمصر هذا الموسموالانتقال للأهلي .

ويسعى الأهلي لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد والمنافسة على كافة البطولات المحلية ، وأيضا المشاركة في الدوري الإفريقي BAL وكأس العالم للأندية .


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