الأهلي يتعاقد مع كيجو لاعب سلة الزمالك السابق لمدة 4 مواسم

أتم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء إجراءات التعاقد مع مصطفى كيجو لاعب كرة السلة السابق بنادي الشمال القطري والزمالك لدعم فريق كرة السلة رجال في الموسمالمقبل .
وعلمت "الشروق" أن كيجو اجتمع اليوم الثلاثاء بمسؤولي الأهلي ووقع على عقود انتقاله للفريق لمدة 4 مواسم ، لينهي الأهلي صفقته المحلية في الموسم المقبل .
وكان مصطفى كيجو قد رحل عن الزمالك في الموسم الماضي بسبب عدم الحصول على مستحقاته وفسخ عقده وانتقل لفريق الشمال القطري قبل العودة لمصر هذا الموسموالانتقال للأهلي .
ويسعى الأهلي لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد والمنافسة على كافة البطولات المحلية ، وأيضا المشاركة في الدوري الإفريقي BAL وكأس العالم للأندية .