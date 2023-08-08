تأجيل محاكمة مرتضى منصور لاتهامه بسب وقذف موظفة إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف لمياء خيري، موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 7 سبتمبر المقبل للاطلاع.

وأمرت جهات التحقيق، بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.

ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق محاكمة مرتضى منصور في قضية متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، قبل أن تحيله جهات التحقيق للمحاكمة في قضية جديدة متهم فيها أيضًا بسب وقذف ذات الموظفة.